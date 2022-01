Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri ricorda l’artista Ottavio Romano nel terzo anniversario della sua morte

Amalfi. In occasione del terzo anniversario della scomparsa dell’artista Ottavio Romano riportiamo un ricordo dedicatogli dal giornalista Sigismondo Nastri: «Sono trascorsi tre anni dalla morte dell’architetto-pittore Ottavio Romano, avvenuta a Ferrara, dove viveva stabilmente (senza rinunciare a frequenti incursioni nell’amata Positano). Lo apprezzavo molto sia come uomo – colto, garbato, che nascondeva con sottile ironia un carattere fondamentalmente timido -, sia come artista. Ci incontravamo in occasione delle sue esposizioni, capitava a volte che mi telefonava da Ferrara.

Conservo una foto, scattata nella hall del Covo dei saraceni, nella quale Romano appare leggermente defilato, con delicatezza, mentre io intervisto un allora giovane Vittorio Sgarbi. Quarant’anni fa o forse più. Accidenti, sembra preistoria.

Negli ultimi tempi ci eravamo persi di vista. Non sapevo che fosse malato.

Ricordo di avere scritto qualcosa per qualche sua mostra (a Positano, il luogo che più amava, se no dove?).

Ecco di lui un bel batik, tecnica che prediligeva. Me ne fece dono, lo conservo con amore».