Amalfi e la sua storia negli scatti di Fusco

Non un semplice fotografo però perché nonostante i mezzi non fossero quelli digitali di oggi riusciva a trasformare gli scatti in quadri viventi…

L’archivio rinvenuto dalla famiglia Fusco annovera migliaia di negativi: matrimoni e battesimi, cantieri edili e ballerine dell’Africana, scene di vita quotidiana, fototessere, Fusco catturava abilmente il mondo che lo circondava in scatti indimenticabili, riuscendo a cogliere l’anima delle persone, la tipicità dei luoghi, il nuovo che avanzava. Ben presto la sua vecchia macchina fotografica venne sostituita da una Rolleiflex, aprì un negozio che divenne punto di riferimento per ritratti d’autore: divenne così il testimone dei più importanti eventi di Amalfi tra gli anni ’50 e ’60, tra cui anche l’arrivo ad Amalfi della moglie di John Fitzgerald Kennedy, trentacinquesimo presidente degli Stati Uniti d’America, Jacqueline, giunta in Costiera Amalfitana con la figlia Caroline, all’inizio degli anni ’60. Ma ciò che colpisce è la lunga galleria di ritratti, dove la gente che il fotografo immortalava si recava al negozio con “vestito buono”, perché all’epoca farsi fotografare era un evento eccezionale, – matrimoni e comunioni – o per necessità legate alla produzione di documenti personali: in quest’ultimo caso la fototessera di Fusco era quella che avrebbe accompagnato la persona per sempre.

Gli scatti di Fusco ci raccontano di Amalfi ma anche dell’Italia che si provava a rialzare dopo il secondo conflitto mondiale…

Sì, anche come arco temporale le foto di Fusco raccontano l’immediato dopoguerra e la voglia di riprendersi la vita. La presenza di Jacqueline Kennedy non era un caso. La foto di copertina del libro la dice lunga: Jackie è in Italia, visita il Duomo di Amalfi, la sua presenza conferma i buoni rapporti del Belpaese – all’epoca il presidente era Gronchi, tra i fondatori della democrazia cristiana – con l’America, un’alleanza valida anche per tenere lontano lo spauracchio del comunismo in un momento in cui il nostro Paese non navigava nella ricchezza.