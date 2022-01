Amalfi, da domani ripresa della didattica in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Il Sindaco di Amalfi Daniele Milano, con ordinanza sindacale n. 5/2022, ha revocato la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune che era stata disposta con l’ordinanza sindacale n. 2/2022 con la quale si stabiliva la sospensione delle attività didattiche in presenza da lunedì 10 gennaio e fino a sabato 29 gennaio 2022, salvo ogni ulteriore provvedimento.

La ripresa delle attività in presenza avverrà pertanto a partire da domani, giovedì 20 gennaio 2022.

Alla base della decisione assunta dal primo cittadino vi è la discesa della curva dei contagi nel Comune rispetto al trend delle settimane precedenti oltre alle iniziative intraprese dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi con le quali è stato possibile – nel corso degli ultimi giorni – registrare importanti attività volte a contrastare l’epidemia da Covid-19, tra cui il potenziamento del personale dell’USCA e dei centri vaccinali da parte dell’ASL, l’organizzazione di open day vaccinali grazie alla disponibilità dello S.M.O.M. e del Ministero della Difesa su tutto il comprensorio costiero, il potenziamento della campagna di vaccinazione pediatrica (fascia di età 5/11 anni) che più direttamente coinvolge la popolazione studentesca e l’organizzazione di screening scolastici (su base volontaria) destinati agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado.