Amalfi: convocato il consiglio comunale il 25 gennaio. Qui l’ordine del giorno

Amalfi: convocato il consiglio comunale il 25 gennaio 2022. Qui di seguito riportiamo l’ordine del giorno:

E’ convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 25/01/2021, alle ore 16:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 26/01/2021 ore 16:00, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

3. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio – art. 194 del TUEL;

4. SCIA avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria per rifunzionalizzazione degli spazi interni del bar Blu Sirena ed eliminazione del gradone d’ingresso lato piazzetta Largo Scario per l’abbattimento barriere ex DM n. 236 del 14/06/1989”, richiedente Teresa Iridio – Provvedimenti.

A seguire saranno trattate le interpellanze presentate ai sensi dell’art. 38 e secondo le indicazioni previste dall’art. 62 comma 4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

IL SINDACO dott. Daniele Milano