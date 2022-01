Amalfi – Cava de’ Tirreni: “Regali-AMO un Sorriso“.

Amalfi โ€“ Cava deโ€™ Tirreni: โ€œRegali-AMO un Sorrisoโ€œ.

Dopo lโ€™ottima riuscita del ๐‘๐ž๐ ๐š๐ฅ๐จ ๐๐ข ๐๐š๐ญ๐š๐ฅ๐ž riproponiamo anche per lโ€™๐„๐ฉ๐ข๐Ÿ๐š๐ง๐ข๐š lโ€™iniziativa ๐‘๐ž๐ ๐š๐ฅ๐ข-๐€๐Œ๐Ž ๐ฎ๐ง ๐’๐จ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ๐จ.

Tutte le famiglie con difficoltร economiche che non riescono a comprare la calza e un gioco per i propri bambini possono contattare, ๐ฆ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ’ ๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐จ ๐ž ๐ฉ๐จ๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐ ๐ ๐ข๐จ ๐ž ๐ฆ๐ž๐ซ๐œ๐จ๐ฅ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ“ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐จ, ๐ฅ๐จ ๐ŸŽ๐Ÿ–๐Ÿ— ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ“๐ŸŽ๐ŸŽ๐Ÿ– per concordare un ritiro.