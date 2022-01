Amalfi, auguri a Gianmaria e Romina per l’arrivo della piccola Martina

Amalfi in festa per la nascita della piccola Martina che con il suo arrivo ha inondato di felicità i cuori di papà Gianmaria e mamma Romina che l’hanno attesa con amore ed ora possono stringerla finalmente tra le braccia e riempirla di coccole.

Formuliamo le più grandi felicitazioni a Gianmaria e Romina, nonché ai nonni, per questo lieto evento. Ed a Martina auguriamo un futuro ricco di amore e felicità.

Benvenuta tra noi.