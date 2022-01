Amalfi: auguri a Fatima De Luca per la sua laurea in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo. Nello scorso mese di dicembre, Fatima De Luca, candidata all’Università degli Studi di Firenze, ha conseguito con 110 e lode la laurea in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell’Arte e dello Spettacolo, con una tesi dal titolo “La Musica come strumento di comunicazione le contesto del conflitto Istraelo-palestinese”.

Anche la redazione di Positanonews si unisce alla gioia dei genitori, Carlo e Milena De Luca, ed augura a Fatima mille di questi successi!