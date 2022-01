Amalfi: approvato il progetto per i lavori di messa in sicurezza della scuola in via Casamare. La giunta comunale di Amalfi, il paese capofila della Costiera Amalfitana, ha approvato il progetto per gli interventi di adeguamento sismico, ridistribuzione funzionale ed efficientamento energetico della scuola media in via Casamare.

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, ha ottenuto un cofinanziamento di 320mila euro dal MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) nell’ambito della linea di finanziamento “Progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici”.

Aggiudicataria dell’appalto la rete temporanea di professionisti “IRD Engineering s.r.l.” ed altri che ha realizzato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo di oltre 8 milioni e 2mila euro.

I lavori di messa in sicurezza, con particolare riferimento ad interventi di adeguamento sismico, e di efficientamento energetico renderanno questo istituto al passo con i tempi, una scuola di ultima generazione, dotata di tutti gli strumenti necessari per studiare e formarsi. In questo modo, finalmente, i giovani di Amalfi potranno presto riavere a disposizione il plesso che ha ospitato generazioni di studenti.