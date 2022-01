Allergie alimentari: cosa bisogna sapere sui cereali e le farine. Sono ormai in commercio da diversi anni dei prodotti realizzati con mais e farina di mais, adatti per chi soffre di allergia al glutine. L’allergia al glutine è purtroppo molto diffusa e comporta gravi conseguenze se si assume un alimento contenente glutine.

Il glutine è presente non soltanto nella pasta e nel pane, ma anche in diversi cereali, nei biscotti, nei prodotti da forno, negli insaccati, nei formaggi spalmabili e così via. Sono di fatto disponibili sul mercato prodotti senza glutine, fatti di mais, come quelli della Schär, distribuiti dalle farmacie. Importanti aziende, come la Barilla, si sono negli ultimi anni impegnate nella realizzazione di prodotti destinati agli allergici, realizzando pasta non soltanto di mais, ma anche di quinoa e amaranto, o di riso.

La pasta di mais è perfetta per chi è allergico al glutine, ma non per chi è allergico al Nichel. Infatti, il nichel è presente nel mais e in molti altri cereali, come: l’avena, il farro, il mais, il grano saraceno, il riso integrale, la farina di grano integrale, l’orzo, la crusca e altri. Tali cereali sono altamente sconsigliati, in quanto potrebbero far scatenare importanti sintomatologie, come dolori addominali, mal di testa, coliche, stanchezza. I sintomi variano e dipendono da quanto il soggetto sia intossicato da questo metallo e, dunque, dal grado di allergia.

Ci sono fortunatamente cereali concessi in una dieta a basso contenuto di Nichel e che favoriscono, inoltre, anche lo sgonfiore addominale, quali: riso e riso soffiato, amaranto, quinoa e quinoa soffiata. Esiste, infatti, anche la pasta di riso, composta dal 100% di riso (e non riso integrale).

Per quanto riguarda le farine, invece, gli allergici al Nichel possono mangiare sia la pasta che il pane con farina di grano duro, perché ne è privo.

Esistono, dunque, varie alternative alimentari per gli allergici al glutine e al nichel, che fanno sì che la loro allergia non sia vissuta come un disagio o un problema.