Allergia al Nichel e la coltivazione idroponica: in Penisola Sorrentina si possono acquistare i pomodori senza nichel.

L’allergia a questo metallo pesante, appunto il Nichel, è ormai diffusa in tutto il mondo con il nome di SNAS – Sidrome Sistemica da Allergia alNichel. Essa comporta la manifestazione di rush cutanei sulla pelle e reazioni allergiche generalizzate al nichel, contenuto in una vasta gamma di alimenti. L’allergia da contatto al nichel – definita DAC, Dermatite Allergica da Contatto – è molto più diffusa rispetto alla SNAS, ovvero allo stadio avanzato dell’allergia, che colpisce anche l’apparato gastro-intestinale o le vie respiratorie.

Il Nichel è purtroppo presente ovunque: nell’aria, nella terra e, di conseguenza, in tutti i prodotti che vengono coltivati in esso e che ne assorbono le sostanze nutritive. Tra i prodotti coltivati in terra, e contenenti Nichel, troviamo i pomodori, le carote, l’insalata, i broccoli, gli spinaci e tanti altri ortaggi.

Fortunatamente, dal 2018 in Toscana è nata l'azienda agricola Sfera, una vera e propria serra attiva, in grado di far sì che i suoi prodotti maturino in condizioni ottimali, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. Sfera è stata la prima azienda ad occuparsi della coltivazione di prodotti senza nichel. Ciò avviene attraverso la coltivazione idroponica, ovvero senza terra e soltanto con il riciclo dell'acqua piovana, a cui vengono aggiunti minerali e sostanze nutritive. I prodotti che realizza sono: pomodori, passata di pomodori,

insalata, basilico.

Si tratta, dunque, della coltivazione delle piante fuori suolo, dove l’acqua è impiegata per lo sviluppo e la coltivazione delle piante. Il recupero dell’acqua piovana avviene del periodo invernale, per essere poi riciclata nelle stagioni più calde, risparmiando circa il 90% di acqua rispetto alle coltivazioni su suolo. Sfera, inoltre, non utilizza agenti chimici, ma esclusivamente mezzi di lotta biologica, come gli insetti utili e molecole di origine naturale, per ottenere un prodotto sano e, soprattutto, senza Nichel.

In Penisola Sorrentina, i prodotti dell’azienda agricola toscana Sfera, come i pomodori – completamente privi di Nichel -, sono acquistabili al punto Conad di Sant’Agnello (NA), sito in Corso Italia, 374. Sulla confezione sono riportati la scritta dell’azienda Sfera e il bollino con il simbolo Ni, che sta per Nichel free.