Alberto Matano in diretta con la mascherina, qual è il motivo?

Alberto Matano, il giornalista conduttore de “La vita in diretta” ha spiegato di essere stato a contatto con una persona positiva al Covid, e quindi, nel rispetto delle normative anti-contagio, deve tenere sempre la mascherina Ffp2.

Per questo il conduttore è in onda su Rai 1 a “La Vita in diretta con la mascherina”. Un episodio simile era accaduto sempre oggi per un’altra popolare trasmissione di Rai 1, “Oggi è un altro giorno”. Anche in quel caso Serena Bortone aveva spiegato di essere stata a contatto con una persona poi risultata positiva al virus, benché asintomatica. Inoltre anche uno degli “affetti stabili” della trasmissione, Jessica Morlacchi, era in onda con la mascherina. Segno evidente del momento difficile che tutti stiamo ancora vivendo.

Come testimoniato dallo stesso Matano in un post su Instagram, il giornalista si è sottoposto alla terza dose di vaccino: dunque, in caso di contatto con persona positiva, non ha l’obbligo di quarantena, ma solo di tampone dopo cinque giorni e può uscire in autotutela, indossando la mascherina ffp2.