Al via “Corti a Surriento”, concorso cinematografico dedicato a Lucio Dalla. Entra nel vivo “Corti a Surriento”, concorso cinematografico presentato in anteprima nazionale lo scorso autunno dall’attrice Angela Achilli, durante il convegno su Mezzogiorno e industria culturale promosso del Premio Penisola Sorrentina, in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata da Massimo Coppola.

L’Associazione Culturale Nemesi in occasione de “I Colori di Lucio”, evento legato al decennale della scomparsa di Lucio Dalla che si terrà a Sorrento dal 4 marzo al 3 aprile, organizza il concorso che, alla sua prima edizione, si propone di selezionare ed ospitare i migliori cortometraggi attualmente in circolazione.

” Nessuno è escluso”, avvertono gli organizzatori. “Verrà perciò premiato tanto il rigore della forma classica quanto l’impegno nella ricerca del proprio stile e carattere, l’audacia di esplorare i generi e proporre nuovi percorsi artistici, sperimentali nella forma e nel contenuto”, si legge nella presentazione.

Non ci sono vincoli sul tema ma l’nvito speciale, per questa prima edizione, è a lasciarsi ispirare dalla poetica di Lucio Dalla. Dalla ha sempre trovato, alla sua maniera, la capacità di trasgredire e uscire dagli schemi, con tutto ciò che comporta questo passo nel vuoto, un atto di fede e un’idea di futuro incerto che si combatte con l’allegria quotidiana: “Aspettiamo, senza avere paura, domani”.

Tutte le informazioni per le iscrizioni, e il modulo dei contatti, sono reperibili sul sito www.cortiasurriento.it.