Al teatro “Verdi” di scena «Io Sarah, io Tosca» di e con Laura Morante

Salerno da giovedì 3 a domenica 6 febbraio sul palco del teatro “Verdi” ci sarà Laura Morante, che darà voce e volto di un grande mito del passato e di una attrice che ha fatto la storia: Sarah Bernhardt. «Io Sarah, io Tosca» si rifà, infatti, a “La Tosca” di Victorien Sardou, rappresentata per la prima volta il 24 novembre 1887 a Parigi nel Théâtre de la Porte Saint-Martin, per la più importante attrice di quegli anni, la celebre Sarah Bernhardt. Il testo della Morante con la regia di Daniele Costantini è costruito in tre quadri: il primo, il 3 novembre 1887, all’inizio delle prove; il secondo due settimane dopo; il terzo all’alba del 24 novembre, il giorno della prima, vede Sarah che domina l’ansia del debutto, si prepara ad affrontare i suoi nemici, rivive il suo passato in un itinerario non cronologico ma emotivo. «Io Sarah, io Tosca» è il frutto della lettura da parte di Laura Morante di una breve opera ispirata a Sarah Bernhardt e al suo rapporto con Victorien Sardou e con il personaggio di Tosca, che il drammaturgo aveva scritto per lei, che lasciava intravedere una personalità insolita e suggestiva. Con quest’opera l’autrice ha provato riuscendoci a raccontare al pubblico italiano Sarah: cinica e sentimentale, spregiudicata e sognatrice, superstiziosa e impavida, vulnerabile e battagliera, tanto gelosa della propria privacy quanto insaziabilmente avida di celebrità e, soprattutto forse, di amore.

Link Teatro Verdi: https://cultura.comune.salerno.it/it/evento/Stagione-di-prosa-Teatro-Verdi

Laura Morante, attrice e autrice