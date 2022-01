Al Ruggi di Salerno no vax di Cava de’ Tirreni in terapia intensiva

E’ intubato, nel reparto di Terapia intensiva, del Ruggi di Salerno un “no vax” di di Cava de’ Tirreni. Il 53enne – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – risultato positivo al Covid era finito al nosocomio metelliano, ma rifiutando le cure ha inveito contro il personale ed è scappato. Solo dopo tre ore di ricerche è stato ritrovato mentre vagava nel centro di Cava e nuovamente riaccompagnato al “Santa Maria dell’Olmo” per l’isolamento: le sue condizioni di salute sono peggiorate tanto che, ieri mattina, è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno.