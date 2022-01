Al Ridotto del Mercadante un talento della danza nato a Sorrento: Gianmaria Borzillo

Napoli – Al Ridotto del Mercadante, acclarata palestra per nuovi talenti, di scena “Under the influence”, questa sera alle ore 21. L’opera è stata selezionata con “menzione speciale” tra i 14 progetti finalisti alla prima edizione del Premio Leo de Berardinis – Under: 35. La motivazione: «Per l’originale drammaturgia del silenzio e dello spazio costruita attraverso un rigoroso lavoro sulla dialettica dei corpi dei performer in scena. La ricomposizione d’un luogo e la definizione di un perimetro all’interno del quale ristabilire una relazione fisica ed emotiva si configurano come uno stimolante punto di partenza per possibili sviluppi di nuove sensibilità e forme di linguaggio». L’allestimento porta la firma di Gianmaria Borzillo, giovane regista, danzatore e performer, nato a Sorrento, poi diplomato alla Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e già collaboratore di importanti compagnie come gli Anagoor, Virgilio Sieni, esperienze formative con la coreografa israeliana Dana Yahalomi e il collettivo Public Moviment. In “Under the influence” Borzillo dirige Elena Giannotti e Matteo Ramponi disegnando con un rigoroso lavoro sulla dialettica dei corpi una drammaturgia del silenzio e dello spazio in scena, come sottolineato dai giudici del Premio Leo de Berardinis. “Under the influence”, aggiunge infine lo stesso regista, “nasce dalla domanda: cosa accade nel momento in cui tutto è crollato e un vuoto esistenziale ed emotivo diventa un vuoto totale, fisico e ambientale? Quindi proviamo a raccontare questo vuoto dall’interno, in modo che spettatori e attori in scena possano vivere una condizione comune è forse insieme ritrovare una via, un attimo di splendore perduto per ricominciare”.

A cura di Luigi De Rosa

