Al Raffaele Capasso termina 1-0 San Sebastiano – Givova Capri Anacapri. Dopo la polemica della scorsa giornata, terminata con una sconfitta a tavolino contro il San Vito Positano, il Givova Capri Anacapri scende nel campo del San Sebastiano dove perde per 1-0. Gara condizionata dal forte vento e dall’incapacità dei ragazzi di mister Staiano di rendersi pericolosi. Nel primo tempo gli isolani ci provano solo con Pezzullo, ma nei secondi 45′ sono i padroni di casa ad emergere e a segnare la rete del vantaggio su un calcio di punizione. Pareggio a reti bianche all’andata e sconfitta al ritorno fanno del San Sebastiano la bestia nera dei capresi. Ora testa e concentrazione per il prossimo match contro il San Giuseppe che, in lotta per non retrocedere, è a caccia di punti!