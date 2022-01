Al Maradona il Napoli ritrova la vittoria. Finisce 1-0 contro la Samp

Il Napoli ritrova la vittoria al Maradona dove, per la prima volta, indossa la casacca rossa. Esultano i pochi tifosi allo stadio per la buona prestazione degli azzurri e incoraggiano con gli applausi Insigne, costretto ad uscire quasi subito per un infortunio. Torna in panchina Spalletti che mette in campo sia Mertens che Petagna con un insolito Elmas al posto di Politano. Una partita di sacrificio per entrambe le compagini che devono far fronte agli infortuni e ai positivi al Covid: i partenopei riescono comunque ad essere pericolosi qualche volta mentre i blucerchiati non impensieriscono mai Ospina. Un buon Juan Jesus trova anche il gol, annullato poi per fuorigioco; ci pensa però Petagna che manda in vantaggio il Napoli e decreta il risultato finale: Napoli – Sampdoria 1-0!