Aka 7even, nato a Vico Equense: fra i concorrenti di Sanremo 2022

Aka 7even, di Vico Equense: fra i concorrenti di Sanremo 2022. Il repper, di soli 21 anni, si esibirà per la prima volta all’Ariston con la canzone “Perfetta così”. Nato nel 2000 a Vico Equense, Aka 7even può considerarsi soddisfatto per i traguardi raggiunti fino ad ora. Allievo della scuola di Amici, trasmissione di Maria De Filippi, ha trionfato anche a Budapest agli European Music Awards di Mtv. Il cantante è autore dei singoli di successo come “Mi manchi” (Doppio disco di platino, dati FIMI/GfK Italia) “Yellow”, “Mille parole “e “Loca”, che hanno collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming in totale e 43 milioni di views.

Aka 7even vive a Santa Maria La Carità con i suoi quattro fratelli e i genitori. Il padre, ex Dee Jay, gli ha trasmesso l’amore per la musica fin da bambino. Il cantante ha alle spalle un passato tormentato, ma ciò lo ha reso più forte, con una sensibilità che trasmette attraverso le sue canzoni.

Luca Marzan ha scelto il suo nome d’arte “Aka 7even” per ricordare quanto la sua vita è cambiata, in seguito a quanto gli è accaduto, in soli sette giorni. Con grande coraggio, dunque, Luca Marzano è tornato alla vita e alla musica. Infatti, l’esordio a Sanremo 2022 è per lui un grande traguardo, lavorativo e personale.

La canzone con cui è in gara, tra i 25 Big della 72esima edizione del Festival, ha deciso di dedicarla a tutte le donne che si sentono fragili. Aka 7even, ha scritto questa canzone rivolgendosi ad una di loro e consigliandole di ritrovare la forza, perché in lei non ci sono difetti.

Speriamo che il cantante possa arrivare fino alla fine della gara, con orgoglio e soddisfazione, personale e per tutti.