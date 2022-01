Agropoli, lancia una bomba carta sulla vetrina di una parafarmacia perché insoddisfatto del trattamento ricevuto

Paura ad Agropoli dove un uomo avrebbe lanciato una bomba carta di fattura artigianale contro la vetrina di una parafarmacia in Via Risorgimento. Alla base del folle gesto ci sarebbe una sorta di ripicca da parte dell’uomo rimasto insoddisfatto del trattamento ricevuto presso l’esercizio commerciale. Per fortuna non si sono registrati feriti ma sicuramente poteva andare molto peggio.

L’autore del gesto è stato identificato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza site in loco.