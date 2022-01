Agerola, terza giornata di screening scolastico: 212 test antigenici effettuati. Si è svolta stamattina la giornata conclusiva di screening destinata agli studenti ed al personale docente degli istituti di Agerola.

Il report delle tre giornate registrano questi dati:

sabato 15.1 253 test con 3 casi positivi domenica 16.1 199 test con 3 casi positivi lunedì 17.1 212 test con 2 casi positivi

Tutti i casi positivi emersi sono stati prontamente informati. E tutti si trovano in isolamento domiciliare.

Abbiamo messo in campo un’operazione enorme in un tempo strettissimo. Abbiamo registrato un’importante adesione. Tutto si è svolto regolarmente, con grande senso civico e responsabilità. Ringraziamo tutti per averne colto il senso. Lo screening scuole ha avuto come obiettivo primario quello di garantire le migliori condizioni di sicurezza per il rientro in classe, oltre a monitorare eventuali indici di diffusione del virus all’interno delle famiglie.

Grazie al personale scolastico e agli alunni, in particolare, va il nostro ringraziamento per essere stati esempio di coraggio.