Agerola, oggi vaccinazioni pediatriche. Il 16 e 17 screening scolastico

Screening scolastico ad Agerola il 16 e 17

Come era stato preannunciato, questo fine settimana partirà la massiccia operazione di screening di massa della popolazione scolastica agerolese, che frequenta gli istituti del territorio comunale. Una iniziativa che vuole restituire agli alunni e alle famiglie una maggiore serenità, in questo particolare momento storico nel quale i contagi purtroppo sono in risalita in tutto il mondo, per un rientro in classe in piena sicurezza. Lo screening con test antigenici sarà effettuato da personale infermieristico specializzato e si svolgerà con la modalità del drive through, quindi sarà necessario recarsi sul posto, presso l’area ex Guardia Medica (via Sant’Antonio Abate), con l’auto accedendo da via Santa Maria, al fine di agevolare l’incolonnamento su strada, senza ostacolare la viabilità. È necessario rispettare i giorni e gli orari assegnati, come da calendario.