Agerola in cerca di Ana Paula: la ragazza di 15 anni si è allontanata da casa. Appello urgente quello lanciato dall’amministrazione comunale di Agerola.

Si è allontanata dalla propria abitazione, in via Sant’Anna, la nostra piccola concittadina Ana Paula di anni 15. Nel momento in cui ha lasciato la propria dimora, indossava un pantalone color nero e una maglietta colore chiaro. I genitori hanno allertato i carabinieri.

Chiunque la veda o abbia notizie utili è invitato a darne notizia tempestivamente al Comando dei Carabinieri di Agerola al numero 081 8791006