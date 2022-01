Agerola, il sindaco Tommaso Naclerio: “Sofferta ma necessaria la decisione di sospendere le lezioni in presenza”

Agerola. Il sindaco Tommaso Naclerio, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: «È sempre una decisione sofferta sospendere le lezioni in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. Per noi, per le famiglie e per gli studenti. Ma è una scelta necessaria, per garantire un ritorno a scuola in condizioni più sicure. Purtroppo anche ad Agerola l’aumento dei casi riflette il trend regionale e nazionale. Nella scorsa settimana abbiamo registrato una percentuale di nuovi positivi a 7 giorni superiore alla media regionale. Su 93 casi accertati dall’Asl, circa il 30% riguarda la popolazione scolastica. È stata una decisione sofferta, ma necessaria e condivisa con la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, in linea con il provvedimento emanato dalla Regione Campania.

Sono vicino ai cittadini che in queste ore sono alle prese con il virus. Siamo, anche oggi, impegnati nelle attività di monitoraggio e di supporto ai concittadini positivi. Fortunatamente il vaccino si dimostra un’arma efficace, in grado di contrastare la recrudescenza di questo maledetto virus. Dobbiamo spingere sulla campagna vaccinale. Tutti insieme. Resta l’unico mezzo per uscirne.

E tutti insieme dobbiamo sentirci soggetti attivi di protezione civile. In questa fase sono necessari prudenza e responsabilità, per non rendere vano il “sacrificio”, ancora una volta, richiesto ai nostri studenti. Alle attività commerciali chiedo di tenere alta l’attenzione e rafforzare il rispetto dei protocolli che disciplinano le modalità di accesso della clientela e, soprattutto, di controllo del green pass. A tutti i cittadini chiedo il rigoroso rispetto delle misure di precauzione (mascherina Ffp2 e distanziamento).

Forza, Agerola!».