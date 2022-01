Lieto fine ad Agerola: Ana Paula è stata ritrovata

Circa due ore fa il comune di Agerola aveva pubblicato un avviso in cui si faceva un appello urgente a tutti gli agerolesi e non per le ricerche di Ana Paula, giovane cittadina 15enne di Agerola che si era allontanata da casa. Alcuni attimi fa è lo stesso comune ad annunciare il lieto fine: Dopo qualche ora di forte preoccupazione, la piccola Ana Paula è stata ritrovata. Grazie tutti quelli che hanno fornito il proprio contributo nelle operazioni di ricerca. I genitori di Ana Paula avevano immediatamente allertato i carabinieri appena hanno notato che la loro figlia si era forse allontanata un po’ troppo da casa. Per la piccola si è mobilitato un intero paese, ma per fortuna di questa vicenda rimarrà solo un brutto ricordo. Tutto è bene quel che finisce bene.