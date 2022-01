Agerola, effettuati 253 test per la prima giornata screening scuola. Oggi il secondo appuntamento

PRIMA GIORNATA SCREENING SCUOLA AGEROLA: 253 TEST ANTIGENICI EFFETTUATI

Si è svolta ieri mattina la prima giornata di screening destinata al personale scolastico e agli alunni delle scuole medie di Agerola.

Abbiamo registrato un’importante adesione. Anche se non obbligatorio, in tantissimi hanno aderito allo screening. Ringraziamo tutti per aver colto il senso di questa iniziativa. Purtroppo il virus continua a circolare nella nostra comunità. E lo screening scuole serve a garantire migliori condizioni di sicurezza per il rientro in classe, oltre a monitorare eventuali indici di diffusione del virus all’interno delle famiglie.

Su 253 test effettuati sono emersi 3 casi positivi, che ora dovranno osservare la quarantena. Abbiamo prontamente informato i diretti interessati, le autorità sanitarie e il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Agerola.

Tutti coloro che si sono sottoposti al test odierno riceveranno l’esito sulla propria mail o con messaggio sms, in base ai dati comunicati sul modulo di accettazione.

La massiccia operazione di screening, in modalità #DriveThrough , presso l’ex Guardia Medica, proseguirà oggi, 16 gennaio 2022, e domani, 17 gennaio 2022, come da calendario comunicato.