Agerola consiglio comunale di fuoco, ancora sotto i riflettori l’ex Colonia Montana. Lo scontro fra Di Capua capogruppo di opposizione con la maggioranza di Naclerio e il vice Luca Mascolo sulla gestione della Colonia Montana diventata , secondo le opposizioni, struttura ricettiva, mentre per la maggioranza è un polo d’eccellenza culturale enogastronomico. Nel link diretta il dibattito

All’inizio della seduta il Sindaco ha assegnato ai consiglieri di maggioranza alcune deleghe rimaste ancora in sospeso; è stata poi votata la commissione locale per il paesaggio nella quale è risultato il più votato l’ingegner Pasquale Naclerio con 4 voti, e gli altri componenti eletti sono: Geom. Maurizio Apuzzo, Ing. Scalesia Pasquale, Ing Antonio Acampora ed ing Vittorio Oliva.

Sono state insediate le commissioni consiliari, e sono state votate in extremis le varianti al bilancio, che per legge andavano approvate entro il 31 dicembre, pena l’ esercizio provvisorio di bilancio. I consiglieri di minoranza hanno così stigmatizzato il ritardo della fissazione della seduta consiliare, attribuendolo ai viaggi all’ estero del Sindaco e del vice sindaco, che con alcuni imprenditori caseari hanno preso parte all’Expo ed al Sial (fiera dei prodotti alimentari) a Dubai ed Abu Dhabi.

Al di là delle proposte presentate dal gruppo di minoranza (Casa della Comunità per un centro diagnostico, ristrutturazione del cimitero, sportello telematico per la corretta gestione delle pratiche edilizie) e delle interrogazioni ( sui concorsi per le assunzioni al Comune e sul parcheggio di Bomerano), la discussione si è accesa sulla mozione relativa alla gestione della Pegaso e Mercatorum della Colonia Montana destinata a Campus universitario, che, secondo le opposizioni, è gestita come un vero e proprio hotel privato nonché di una presunta vendita della Pegaso e della Mercatorum ad un fondo inglese senza che il Comune fosse stato nemmeno informato.

Duri scontri con l’Avvocato Di Capua durante la mozione in cui chiedeva la risoluzione del contratto con la Pegaso per affidare la Colonia ad un’ università pubblica con il vice sindaco Luca Mascolo, la mozione è stata respinta ma la maggioranza ha detto che sui fatti avvenuti nella Colonia Montana, ha chiesto informazioni alla società di gestione, ed è in corso un’ inchiesta