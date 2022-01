Agenzia Regionale Campania per il turismo riprende Forte la Carnale a Salerno, Villa Rufolo a Ravello e la Torre di Capo d’Orso . Scomparse le Aziende autonome di cura e soggiorno , che avevamo a Positano, Amalfi, Ravello e Maiori in Costiera amalfitana, riorganizzate funzioni e personale della nuova Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania

La giunta regionale di De Luca riassegna alcuni dei beni immobili che erano in dotazione agli Ept. A Salerno gli uffici dell’ex AAST al terzo piano del numero 15 di via Velia, per un valore stimato prudenzialmente di 2,7 milioni e Forte la Carnale, a Torrione, con un valore stimato di 4,4 milioni. Restano alla Regione Villa Rufolo, i terreni annessi alla Villa di Ravello, il giardino del Vescovo e la Torre Ottogonale di Capo d’Orso. Per Villa Rufolo , dopo una gestione che ha dato lustro alla Divina, si sta vivendo un periodo di limbo, in altri tempi c’era un rilancio, anche mediatico, anche in inverno, invece sembra tutto morto e deserto, come la piazza Vescovado , ricordiamo che doveva far parte poi di un progetto con Palazzo Episcopio e Auditorium Oscar Niemeyer , salvo rimanere tutto il solito libro dei sogni e l’Auditorium di nuovo destinato a sala cinema, un pò costosa a dire il vero visti i venti milioni di euro circa spesi per la struttura .

Davvero un peccato la scomparsa delle AAST che, in certi casi, come a Ravello dove pubblicavano anche un giornale quotidiano in inglese, funzionavano in maniera egregia per informazioni e servizi ai turisti . Ancora non si sa nulla di Positano, altra azienda prestigiosa scomparsa nel nulla, senza che vi sia stato neanche un commiato, con un archivio storico memoria del paese di cui non si sa quanto sia rimasto e quanto sia andato perduto per sempre nell’ignavia generale.