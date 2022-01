Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi: chiusa la gara per la progettazione. Prosegue la realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, nel rispetto dei tempi e del programma. Il 19 gennaio scorso si sono concluse le attività della Commissione di gara per l’affidamento della progettazione della fase 2 per lo sviluppo dello scalo aereo, che prevede, tra le altre opere, la realizzazione del nuovo terminal passeggeri, il secondo allungamento della pista fino a 2.200 metri e le aree di parcheggio e di accessibilità all’aeroporto.

Tra i 13 partecipanti alla gara, non solo italiani, è risultato primo in graduatoria il raggruppamento capitanato dalla multinazionale Deerns, che si è occupata, tra gli altri, anche del potenziamento degli aeroporti di Schiphol, Abu Dhabi e Kuwait City, con Atelier Alfonso Femia, Techproject, Od’A – Officina d’Architettura e Sun Flower Engineering.

Dunque viene data una decisiva accelerata alle operazioni, in quanto l’intenzione è quella di tagliare il traguardo tra due anni. Un proposito che viene confermato anche dall’amministratore delegato di Gesac, Roberto Barbieri : «L’affidamento delle attività di progettazione – rimarca il manager è un ulteriore passo nello sfidante programma di ampliamento dell’aeroporto di Salerno, per il quale sono già in corso le opere di realizzazione della fase 1 del Piano di sviluppo. La scorsa settimana Gesac ha firmato il protocollo di legalità con la Prefettura di Salerno e a partire da febbraio inizieranno le attività di esproprio delle aree necessarie all’ampliamento dello scalo. L’obiettivo è aprire il nuovo aeroporto nel 2024”.