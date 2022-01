Ad Agerola 23 nuovi casi di positività al Covid-19. Prosegue la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni

Agerola. Il Comune rende noto che, da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie, si registra la presenza di 23 nuovi casi di positività al Covid-19. Sale, quindi, a 128 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Prosegue la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni di età con appuntamento giovedì 13 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 al Centro Vaccinale di Campora. Si specifica che non si tratta di Open Day e la somministrazione dei vaccini sará garantita a coloro che avranno effettuato la prenotazione tramite Pediatra Libera Scelta/Medico di Medicina Generale oppure sulla piattaforma regionale https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Si rinnova l’appello alla cittadinanza a non abbassare la guardia continuando a rispettare le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina, igienizzare spesso le mano, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Prestare attenzione anche ai contatti in famiglia.