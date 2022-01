Accordo mascherine Ffp2: in farmacia a 75 centesimi. Da pochi giorni le mascherine Ffp2 sono diventate obbligatorie anche per chi ha già ricevuto la terza dose – o la seconda da meno di quattro mesi – ed è entrato a contatto con un soggetto positivo.

In questo caso, infatti, a meno che non si manifesti qualche sintomo da Covid-19, si può continuare la propria quotidianità, avendo cura di indossare il dispositivo di protezione per i successivi dieci giorni.

Insomma, le Ffp2, nelle intenzioni del governo, permetteranno di evitare la quarantena a diversi milioni di italiani.

Per questo motivo, era inevitabile che il prezzo fosse calmierato.

Ogni dispositivo infatti, ora non potrà costare più di 75 centesimi. Oggi il prezzo è circa il doppio, con punte di 2,50-3,00 euro. A stabilirlo l’intesa raggiunta ieri – sarà però formalizzata nei prossimi giorni – tra il Commissario per l’Emergenza Francesco Paolo Figliuolo e le diverse associazioni delle farmacie (FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite).