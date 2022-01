A Vietri sul Mare il concorso per cercare Istruttori Amministrativi. Il Comune di Vietri sul Mare ha indetto un concorso pubblico per la copertura di 6 posti di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e part time.

Le prove selettive scritte si terranno presso il Mediterranea Hotel – Resort & Convention Center di Salerno, in via Generale Clark n.54, seguendo il seguente calendario:

Prima prova scritta, costituita da una serie di quesiti a risposta multipla, sulle materie specifiche della posizione in oggetto: 31 gennaio 2022 ore 11.00

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, consistente nella redazione di un elaborato sulle funzioni e mansioni specifiche e/o prevalenti richieste per la posizione messa a concorso: 1 febbraio 2022 alle ore 11.00.

I candidati che non si presenteranno nel giorno, luogo ed ora stabiliti per ogni prova d’esame saranno considerati rinunciatari al concorso in oggetto: non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante l’evento impedente o per cause di forza maggiore.

I candidati disabili che hanno necessità di ausili/tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, dovranno inviare la richiesta con documentazione medico-sanitaria a comprova, tramite mail a concorsocomunedivietrisulmare@quanta.com entro e non oltre le h 13.00 del giorno 25 Gennaio 2022.

L’elenco dei candidati che avranno superato le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.vietri-sul-mare.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, insieme alla comunicazione del calendario di svolgimento delle prove orali.

I candidati convocati alle prove scritte dovranno presentarsi obbligatoriamente, pena esclusione, con un valido documento di identità personale in corso di validità, nonché di Certificazione Verde COVID-19 ovvero il “green pass”, che dovrà essere esibito in fase di accesso all’area concorsuale. In assenza di tale documento, i candidati saranno esclusi dal concorso.

I candidati dovranno, inoltre, consegnare al momento dell’ingresso e della loro identificazione:

1) il modello di autodichiarazione già compilato e sottoscritto (allegato al piano operativo che verrà pubblicato sul sito del Comune);

2) fotocopia dello stesso documento di identità in corso di validità utile anche all’identificazione stessa.

In assenza di tali documenti, i candidati saranno esclusi dal concorso.

Nel rispetto delle disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19 si raccomanda ai candidati di osservare le seguenti modalità comportamentali:

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio;

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno dei seguenti sintomi:

temperatura superiore a 37,5° C e brividi;

tosse di recente comparsa;

difficoltà respiratoria;

perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;

mal di gola.

3) non presentarsi se sottoposto a misura di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid19;

4) indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall’ente organizzatore dal momento dell’accesso all’area concorsuale.

Gli obblighi di cui ai punti 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegata al piano operativo che verrà pubblicato sul sito del Comune).

Eventuali ulteriori avvisi e convocazioni verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito del Comune www.comune.vietri-sul-mare.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.