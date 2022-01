A Vico Equense niente bancarelle per la festa di San Ciro: domani la protesta dei fieristi. Il 31 gennaio, com’è ormai consuetudine secolare, si celebra la festa dei Santi protettori Ciro e Giovanni, in memoria del martirio avvenuto ad Alessandria d’Egitto nel 303, ai tempi dell’imperatore Diocleziano.

Purtroppo, per rispettare le norme anti contagio e, dunque, evitare assembramenti, non si potrà tenere la lunga processione per le vie della città, durante la quale le statue sono trasportate dai pescatori locali, né, tantomeno, è stato concesso ai fieristi di montare le bancarelle per svolgere la tradizionale fiera.

Per questo motivo, domani, lunedì 24 gennaio 2022, i fieristi della Campania saranno a Vico Equense per protestare. I venditori ambulanti di sagre e feste di piazza, esponenti di un comparto oramai decimato, chiedono di poter lavorare, al pari dei loro colleghi dei mercatini rionali, che si svolgono regolarmente.

Ricordiamo che non c’è nessun divieto, né da parte del governo nazionale né tantomeno dalla Regione Campania.