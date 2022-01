A Vico Equense il montaggio delle luminarie per San Ciro. Nonostante il periodo difficile dovuto alla pandemia ancora in corso, nel pieno della quarta ondata caratterizzata da una risalita dei contagi, Vico Equense non rinuncia alla Festa di San Ciro. Certo, vi saranno delle limitazioni a causa del Covid, ma i cittadini della città della Penisola Sorrentina, anche e soprattutto in questo momento, sono molto legati al Santo protettore.

Il 31 gennaio, com’è ormai consuetudine secolare, si celebra la festa dei Santi protettori Ciro e Giovanni, in memoria del martirio avvenuto ad Alessandria d’Egitto nel 303, ai tempi dell’imperatore Diocleziano.

Anche se, per rispettare le norme anti contagio e, dunque, evitare assembramenti, non si potrà tenere la lunga processione per le vie della città, durante la quale le statue sono trasportate dai pescatori locali, questa mattina è in corso il montaggio delle luminarie.