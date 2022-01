A Sorrento il nuovo hub vaccinale della Penisola, il sindaco: “Partiremo entro la prossima settimana”. Era stato già annunciato negli scorsi giorni ma, ora, diventa ufficiale: la sede dell’ex Azienda di Soggiorno e Turismo, in via Luigi De Maio 35, a Sorrento, ospiterà il nuovo hub vaccinale al servizio dei cittadini della penisola sorrentina. La decisione è stata annunciata da Massimo Coppola e Piergiorgio Sagristani, rispettivamente sindaci di Sorrento e di Sant’Agnello.

Grazie alla collaborazione di Federalberghi Penisola Sorrentina, alla generosità del comandante Gianluigi Aponte, alla Regione Campania, che ha reso disponibili i locali, alla famiglia Parlato, che gestisce il Circolo dei Forestieri ed in particolare a Gennaro Sosto, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha assicurato le dosi necessarie, partiremo entro la prossima settimana con il nuovo hub, per venire incontro alle difficoltà di tutti i nostri concittadini che attendono di essere vaccinati.

All’indomani dell’obbligatorietà decisa dal governo per gli over 50 e della necessità di effettuare le terze dosi, si assiste da giorni a file interminabili davanti ai centri vaccinali.

Anche con il contributo degli altri Comuni peninsulari, potremo fare fronte alle spese necessarie.

Con l’occasione ringraziamo anche la famiglia Acampora, che aveva messo a disposizione l’Hotel Vesuvio per accogliere nuovamente un centro vaccinale.

Intanto il nostro impegno nella lotta al Covid-19 continua senza sosta, e andremo avanti per garantire a tutti l’assistenza necessaria, ha detto il primo cittadino di Sorrento.