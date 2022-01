A Sorrento applicata la sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu. Sentiamo il Comandante dei Vigili Rosa Russo

Nella città di Sorrento è stata applicata la legge che prevede dall’1 gennaio 2022 la gratuità della sosta su strisce blu per persone disabili dotate di contrassegno auto, qualora i posti riservati alla sosta disabili risultassero già occupati o indisponibili.

Abbiamo sentito in merito il comandante della locale Polizia Municipale Rosa Russo: «A Sorrento ho la gestione diretta e ho immediatamente dato applicazione alla legge, ma in comuni dove c’è un appalto va regolato il rapporto con il concessionario».