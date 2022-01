A segno il Vico con due colpi importanti

Riapre il mercato e il Vico Equense ne approfitta mettendo a segno due colpi importanti che portano il nome di Alessandro Buono e Simone Froncillo. “Buono, classe 2000 è un portiere, cresciuto nel settore giovanile dell’Ercolano. Ha vestito poi le maglie del Savoia, Gragnano, Locri, Rieti e per ultima quella del Montecalcio in Promozione. Froncillo, classe 2003, è un centrocampista, in particolare una mezzala, cresciuto nelle giovanili della Salernitana. E’ poi passato alla Turris”.