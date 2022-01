A Positano mancano i medici di base e molti cittadini sono stati costretti a rivolgersi ai paesi limitrofi

A Positano al momento mancano i medici di base a seguito del pensionamento dei dottori che prima seguivano i cittadini positanesi. I disagi purtroppo sono notevoli perché in tanti, nel momento in cui hanno dovuto scegliere un nuovo medico di base, sono stati costretti a rivolgersi a dottori dei paesi limitrofi con tutte le conseguenti difficoltà soprattutto per le persone anziane e per chi non ha un proprio mezzo di trasporto. Al momento a Positano resta solo il Dott. Paolo Buonocore, che ovviamente ringraziamo per il grande lavoro svolto ma che purtroppo è anche lui prossimo al traguardo della pensione.

Una difficoltà, quindi, da non trascurare soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria ma anche in tempi di “normalità” quando è comunque fondamentale avere un medico di base nel proprio paese in modo da poter raggiungere senza difficoltà lo studio per la prescrizione di medicinali o per un semplice consulto senza essere costretti a percorrere chilometri in auto.

Ci auguriamo che al più presto possano arrivare nuove figure professionali a Positano in modo da porre fine a quello che sta diventando un problema importante.