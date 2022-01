A Positano fine anno sotto il segno della musica: il servizio del TGR. Fine anno sotto il segno della musica a Positano, nella spettacolare location della Villa Romana.

Fine anno a Positano sotto il segno della Musica di qualità!

Il 31 Dicembre abbiamo assistito al Concerto Jazz dell’Alessandro Florio Trio, live dalla Villa Romana che per l’occasione si è trasformata in un palcoscenico unico nel suo genere.

Accompagnati dal nuovo brano “Positano in Blue”, composto in esclusiva per il nostro paese dal M° Fabrizio Bosso e dall’Alessandro Florio Trio, abbiamo dato inizio ad un nuovo anno ricco di progetti e tante novità.