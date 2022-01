A Minori gli screening settimanali a campione per gli alunni. Continuano in Costiera Amalfitana al P.O. di Castiglione di Ravello le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Durante la giornata di ieri, domenica 23 gennaio, poi, sempre al presidio ospedaliero costiero sono state somministrate 550 dosi di vaccino. A comunicare i dati è la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana.

Per quanto riguarda invece il comune di Minori, al fine di monitorare l’evolversi della pandemia e soprattutto della variante Omicron, con l’aiuto di preziosi volontari, metterà a disposizione uno screening settimanale a campione di due unità per classe.

L’appuntamento sarà previsto per ogni domenica dalle 16 alle 17 presso il Comune (ingresso principale). Come già precedentemente effettuato basterà comunicare i nomi degli aderenti tramite rappresentante di classe al consigliere delegato Viviana Bottone.

Ricordiamo, infine, gli appuntamenti dei prossimi Open Day vaccinali sul nostro territorio:

SABATO 29 gennaio Comuni di Minori e Maiori con stazionamento al porto di Maiori

DOMENICA 30 gennaio Comuni di Atrani e Amalfi con stazionamento Piazza Flavio Gioia Amalfi.

SABATO 5 febbraio Comuni di Conca dei Marini e Furore con stazionamento al porto di

Maiori DOMENICA 6 febbraio Comuni di Positano e Praiano con stazionamento al porto di

Maiori SABATO 12 febbraio Comune di Vietri Sul Mare