A Conca dei Marini domani screening su alunni, personale docente e personale ATA del plesso scolastico “Luigi Esposito”

Conca dei Marini. Il Comune rende noto che giovedì 20 gennaio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, si terrà uno screening di prevenzione Covid-19 tramite test da tampone antigenico dedicato agli alunni, al personale docente, al personale ATA del plesso scolastico “Luigi Esposito”.

Lo screening, gratuito e su base volontaria, si terrà presso il porticato dell’edificio scolastico in Via I Maggio n. 4.

Per potersi sottoporre allo screening sarà necessario presentare la tessera sanitaria.

Il Comune invita, nell’interesse di tutti, ad aderire all’iniziativa per un rientro a scuola, con maggiore serenità, venerdì 21 gennaio 2022.