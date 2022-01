Minori, Costiera amalfitana . L’onda pandemica Omicron avanza parallelamente all’ipocrisia politica italica che, sconvolta dal ritardo delle terze dosi, tenta di porre rimedio, con il trucco matematico della modifica del criterio di conteggio dei positivi, definito dagli addetti ai lavori, opportunamente come una “correzione”.

In realtà pur di evitare che le regioni diventino rosse, il governo che non ha messo, durante le festività natalizie, alcun tipo di restrizione, è costretto adesso a cambiare strategia: conteggiare nei positivi, solo le persone con sintomi, sorvolando sul tema della trasmissibilita’ tenuto fin’ora, per cui chi è infetto può contagiare.

Si sta seguendo, seppur a distanza di tempo, quanto decise Johnson, che con coraggio anglosassone, accettò a viso aperto che il virus corresse in libertà, al prezzo di tante morti, pur di arrivare all’immunità di gregge.

È ormai evidente anche a noi italiani, che il Green Pass non è una misura di sanità pubblica, ma è utile solo a convincere i reticenti alla vaccinazione, evitando lo scomodo ostacolo dell’obbligo per tutti. Il vaccino infatti non riesce a bloccare il contagio, ma solo l’ospedalizzazione, soprattutto con la terza dose.

Il problema è che nonostante le avvisaglie, che Omicron si diffondeva violentemente nel Regno Unito, in Italia si è ritardato con le somministrazioni, e nonostante il greenpass rafforzato, Omicron ha divampato lo stesso con tanti morti.

Oggi quindi siamo arrivati al punto di dover correre all’inglese: arrivare a 300mila contagiati al giorno, far circolare i non vaccinati per contagiarli tutti il prima possibile, e raggiungere così l’immunità di gregge.

Questa però non è affatto una certezza, è certamente una speranza, ancora solo un’ipotesi, perché le due varianti potrebbero anche convivere, rimanendo pericolose.

In questo quadro, il mondo scientifico non si sta opponendo rigidamente alla spinta delle Sanità Regionali, che operando sul territorio, impattano maggiormente con i problemi: positivi in quarantena e guariti, che non riescono a farsi riattivare il Green Pass perché il sistema sta collassando, e l’epidemia dei malati no-covid, che in questi due anni hanno trascurato cure e ricoveri.

Sono già ora 400mila gli interventi chirurgici che sono saltati negli ospedali italiani, e per questi malati, non c’è alcun vaccino che eviti l’aggravamento della loro patologia.

L’unica soluzione al momento è quella di togliere quarantene e tamponi per chi ha fatto la terza dose e soprattutto, scorporare dal computo dei posti letto occupati da pazienti Covid, quelli dei positivi asintomatici, che arrivano in ospedale per altre malattie e scoprono di essere positivi al tampone d’ingresso. Una modifica tecnica che a quanto pare spegnerebbe definitivamente il semaforo delle restrizioni: tagliando il 30% di “Covid non Covid”, nessuna regione passerebbe più in arancione.

Ridurre la sorveglianza di questi casi, in parte limita l’identificazione di nuove varianti e monitorare l’andamento della circolazione del virus, ma evidentemente si è preso atto di non poter più sacrificare l’economia e la salute del paese per l’atteggiamento suicida di no-vax, che alla resa dei conti, quando si ammalano, corrono lo stesso a farsi curare negli ospedali, piuttosto che accettare la sorte ben più onorevole sui gelidi iceberg sul “Pack”.