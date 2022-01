AGROPOLI, 5 MILIONI DI EURO PER LA CITTÀ: LO ANNUNCIA COPPOLA

Agropoli, arriva un finanziamento di 5 milioni di euro per la costruzione di una palazzina polifunzionale: le parole del sindaco Coppola

Una bella somma di denaro quella promessa al Comune di Agropoli, città del salernitano. 5 milioni di euro stanziati dal Governo per la costruzione di un palazzetto polifunzionale. Ad annunciarlo il primo cittadino Adamo Coppola, tramite un post su Facebook.

“Il nostro Comune è beneficiario di un finanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di una palazzina polifunzionale in via Taverne” esordisce il sindaco. “Sarà la casa delle associazioni e la sede di servizi sociali, culturali, educativi e didattici. Avremo nuovi locali a disposizione della comunità che permetteranno all’Ente anche di risparmiare notevolmente sulle spese di fitto” continua.

“Il progetto completa il programma di riqualificazione dell’area, iniziato negli anni scorsi con la costruzione del Palazzetto dello Sport, del Cineteatro, della Fornace e di Piazza Mediterraneo. Presto, inoltre, daremo il via anche al restyling del Parco Bonifacio. In una settimana il nostro Comune ha ottenuto finanziamenti per ben 10 milioni di euro… e non finisce qui!” conclude il sindaco Coppola, facendo ben sperare i cittadini di Agropoli di veder realizzata l’opera e le altre migliorie al più presto. CHIARA GIOIA ZEROTTONOVE