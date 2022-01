7 gennaio: oggi si celebra la Giornata del Tricolore. La Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata nazionale della bandiera o Giornata Tricolore, istituita dalla legge n.671 del 31 dicembre 1996, è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della bandiera d’Italia. Si festeggia ogni anno il 7 gennaio, con le celebrazioni ufficiali che avvengono a Reggio Emilia, città dove venne approvata per la prima volta l’adozione del Tricolore da parte di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana, nel 1797.

I tre colori nazionali italiani comparvero per la prima volta a Genova il 21 agosto 1789 sulla coccarda italiana tricolore circa un mese dopo lo scoppio della Rivoluzione francese, l’11 ottobre 1796 furono utilizzati per la prima volta a Milano su uno stendardo militare, ma il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, per la prima volta, il Tricolore venne adottato ufficialmente da uno Stato italiano sovrano. A suggerire l’adozione di una bandiera verde, bianca e rossa fu Giuseppe Compagnoni, che per tale motivo è conosciuto come il “Padre del Tricolore”.

Vennero scelti questi tre colori, perché in quel periodo l’Italia era attraversata dalle vittoriose armate napoleoniche e le numerose repubbliche di ispirazione giacobina adottarono quasi tutte, con varianti di colore, bandiere caratterizzate da fasce di dimensioni uguali, chiaramente ispirate al modello francese del 1790, della Rivoluzione Francese.

In particolare, i tre colori bianco, rosso e verde, erano fortemente radicati nel patrimonio collettivo della regione Lombarda. Il bianco e il rosso comparivano nell’antichissimo stemma comunale di Milano (croce rossa su campo bianco), mentre verdi erano le uniformi della Guardia civica milanese. Gli stessi colori vennero poi adottati anche negli stendardi di altre Legioni Italiane. Al centro della fascia bianca, lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi. L’attuale bandiera, a tre colori, di bande verticali, fu confermata e approvata in un decreto legge il 24 marzo 1947.

Sono diversi i significati attribuiti ai colori della bandiera, celebrata nella Festa del Tricolore. Diversi scritti, sostenuti anche da Carducci e da Pascoli, affermano che il verde richiami i prati e la macchia mediterranea, il bianco le nevi e il rosso è un omaggio ai soldati caduti nel corso delle guerre che hanno coinvolto l’Italia. Una diversa interpretazione, più vicina al mondo cattolico, interpreta il verde come la speranza di un’Italia unita e libera, il bianco è la fede cattolica, la più forte e diffusa nel Paese. e il rosso è invece il colore della carità.