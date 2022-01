40 anni di Immobiliare Castellano 1981-2021 lanciano un messaggio di coraggio imprenditoriale

Intervista a Michele Castellano titolare e fondatore della omonima agenzia immobiliare con sede a Sant’Agnello. Il messaggio speciale che scaturisce dall’incontro non è tanto la celebrazione di circa mezzo secolo di attività, nel difficile mondo della compravendita di case in penisola Sorrentina ,ma come sottolinea , nel suo raccontare , è quello di non avvilirsi mai difronte alle asperità della vita. “ ho intrapreso questa attività a 49 anni, lasciandone una altra di cui non ero molto convinto”.Un pensiero molto importante oggi, in cui la crisi del lavoro seguita da quella economica , mettono la classe imprenditoriale in stato di prostrazione psicologica. Sposato e con figli non ho avuto timore di ripartire con nuove idee, sebbene in famiglia vi erano imprenditori edili. La mia prima vendita viene stilata su un foglio di quaderno, perchè la pubblicità su Il Mattino, aveva dato immediato riscontro all’annuncio di una villa sul mare, per cui quasi mi trovai impreparato al confronto tra il venditore e l’acquirente. Comunque dietro questo coraggio, dietro questa intraprendenza, non nascondiamo di dircelo, c’è una famiglia gestita da una dolce signora tedesca, Ingrid Schaefer, moglie e compagnia di avventura di Michele Castellano.