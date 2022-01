14 gennaio: giornata del migrante e del rifugiato

Da Minori in Costiera amalfitana una notizia interessante segnalata da Gaspare Apicella

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti ed i rifugiati.

Sono i quattro verbi al centro del messaggio di Papa Francesco, che verrà letto il 14 gennaio nel corso della MESSA in san Pietro e che verrà trasmessa su Rai 1. Il Pontefice celebrerà la Messa con le com un ità etniche alla vigilia del suo viaggio in Cile e Perù.

Per il direttore generale della Fondazione Migrantes , don Gianni de Robertis, è una occasione di crescita per tutte le comunità cristiane.

L’ITALIA sta per inviare una missione di 500 militari in Niger per combattere il traffico di migranti e di addestrare l’esercito nigeriano. Ma un giovane del Niger, in comunità a Bari, ha dato una considerazione saggia ed umana: in Niger non si ha bisogno di 500 militari bensì di 500 insegnanti, perchè di soldati ci sono già tanti (statunitensi, francesi, francesi).