Zampognari di Minori invitati a Valdobbiadene

Continua incessante, ammirata e seguita l’opera di Maurizio Ruggiero, docente di Minori dove è stato anche consigliere comunale, “trapiantato” felicemente da tempo nella Terra del Prosecco (precisamente Valdobbiadene), dove ha traghettato diversi usi della vita minorese ricevendo il plauso di molti cittadini della Marca.

Tra le tante cose Ruggiero ha allestito (per non dire costruito) un interessante presepe in cui compaiono, oltre alle tradizionali statuine, deliziosi ed accattivanti scorci del paesaggio della costa amalfitana, sucitando così anche l’interesse e la voglia di visitare la nostra Terra negli abitanti di Valdobbiadene ( alcuni, sindaco compreso, l’hanno già fatto). Come, invitati, alcuni gruppetti di Minoresi hanno ricambiato, organizzando, in comunione con i giovani del posto, anche alcun i spettacoli teatrali e musicali..

Ed è di questi giorni la chiamata del gruppo di zampognari minoresi per una tregiorni di suonate in giro per i punti più interessanti della cittadina trevigiana.

Ospiti dell’ASSOCIAZIONE ALIESTESE, gli zampognari minoresi hanno deliziato, incuriosito e commosso quanti avevano solo sentito parlare dell’atmosfera che il gruppo minorese ha saputo concretizzare ed infondere.