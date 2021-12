Voragine a Sant’Agnello: fondi in arrivo dalla Regione, l’auto non si recupera

Era addirittura previsto per oggi, o per i giorni successivi, il finanziamento in arrivo da parte della Regione Campania destinato al comune di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. L’amministrazione è alle prese da diverse settimane con una voragine che si è improvvisamente generata in Piazza Matteotti.

Dalla Regione pare sia in arrivo una cifra che si aggira tra 200 e 300 mila euro, e il sindaco Piergiorgio Sagristani sta facendo di tutto per aumentare questi fondi e recuperare l’auto sprofondata per decine di metri nella voragine – vicenda sulla quale la Regione ha già reso noto di non finanziare gli interventi di un recupero che risulterebbe troppo complesso.

Positanonews ha documentato costantemente la situazione sul luogo della frana, con geologi ed esperti in materia per determinare le cause che hanno portato ad una catastrofe simile, che nell’ultimo periodo ha addirittura allargato il suo diametro viste le forti piogge che hanno tartassato la costiera.