Vigilia di Natale a Positano: oggi “Nascette lu Messia” presso la Chiesa di Santa Margherita. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si prepara al meglio per festeggiare la Vigilia di Natale.

Oggi, venerdì 24 dicembre 2021, giorno della Vigilia di Natale, infatti, a partire dalle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Margherita, si terrà “Nascette lu Messia”, con la partecipazione di Giuseppe Rispoli.

Ricordiamo che anche nella città verticale occorre il Green pass per poter accedere agli eventi, come per legge, e gli accessi saranno consentiti fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative. Ricordiamo che per le disposizioni anti Covid e le ordinanze della Regione Campania non ci saranno eventi all’aperto, ma Positano è straordinaria nella sua bellezza a Natale.

A partire dalle ore 18.00, invece, il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, e l’amministrazione comunale porgeranno i loro auguri presso la Chiesa di San Giacomo, a Liparlati.