Vietri sul Mare: vaccinazioni all’hub di Cava de’ Tirreni, ecco come prenotarsi. Il sindaco del Comune di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone, informa i cittadini che, in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, dal 9 dicembre 2021 sarà possibile prenotarsi, per ricevere le dosi del vaccino Sars-Cov2, ai seguenti numeri:

cell. 3500965985 – 3395366868

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per effettuare la prenotazione sarà necessario fornire all’operatore, oltre a tutti i dati anagrafici personali, anche le seguenti indicazioni:

Tipo di vaccino (per coloro che hanno già ricevuto la prima e la seconda dose) Data di somministrazione della seconda dose

Le categorie che godranno della precedenza saranno le seguenti:

Soggetti immunocompromessi (pazienti trapiantati, oncologici e con patologie autoimmuni);

Soggetti iperfragili (con patologie che vanno dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche e varie forme di disabilità);

Over 80.

Una volta effettuata la prenotazione, ciascun cittadino verrà successivamente convocato per la somministrazione del vaccino che avverrà presso l’Hub vaccinale “S. Francesco” di Cava de’ Tirreni.

Per tutti i cittadini non deambulanti è prevista la somministrazione presso il proprio domicilio dopo appuntamento programmato.

Si ricorda che:

Coloro che ancora non hanno ricevuto la prima dose dovranno essere muniti di tessera sanitaria, documento di identità mentre per la terza dose occorrerà presentare green pass o altro documento attestante il termine del ciclo vaccinale completo da almeno 5 mesi.

Si avvisa che in ottemperanza delle disposizioni normative sulla prevenzione del contagio da Covid19 non sarà possibile recarsi presso la sede della Protezione Civile per richiesta di informazioni generiche.