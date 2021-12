Vietri sul mare porta della Costiera amalfitana alle soglie del Natale con la strada chiusa a Erchie Ancora lavori in corso sulla strada statale della Costa d’Amalfi che collega Cetara a Maiori. Ormai da giorni si susseguono ripetuti interventi per mettere in sicurezza il costone roccioso. Quello che ne deriva sono disagi alla circolazione in quanto la strada e’ unica e non c’e’ possibilita’ di passare altrove se non fare degli enormi giri per ovviare all’ostacolo. Gli automobilisti che escono dall’autostrada A3 Napoli – Salerno tuttavia lamentano pochi avvisi, salvo uno piccolo sulla S.S. 163 , all’ingresso a Vietri sul Mare che indichi che la strada e’ chiusa. Per fortuna sembra che domani riapre, ma il condizionale è d’obbligo. Su Positanonews avrete la certezza in tempo reale dell’apertura , una chiusura durante i giorni di festa deleteria che è durata sin troppo rispetto alle 48 ore che normalmente ci sarebbero volute in paesi normali.

Fabio Corniola